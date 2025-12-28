Weekly review of Azerbaijan's currency market

BAKU, Azerbaijan, December 28. The official exchange rate of the Azerbaijani manat against the U.S. dollar, as set by the Central Bank of Azerbaijan (CBA), held the fort at the end of this week, Trend reports.
The weighted average rate at the end of the week amounted to 1.7 manat per dollar.
|
Official exchange rate of the manat against the dollar
|
December 15
|
1.7
|
December 22
|
1.7
|
December 16
|
1.7
|
December 23
|
1.7
|
December 17
|
1.7
|
December 24
|
1.7
|
December 18
|
1.7
|
December 25
|
1.7
|
December 19
|
1.7
|
December 26
|
1.7
|
Average rate per week
|
1.7
|
Average rate per week
|
1.7
The official exchange rate of the manat against the euro increased by 0.0108 manat this week, and the weighted average rate grew by 0.00586 manat, amounting to 2.00076 manat per euro.
|
Official exchange rate of the manat against the euro
|
December 15
|
1.9945
|
December 22
|
1.9924
|
December 16
|
1.9977
|
December 23
|
2.0018
|
December 17
|
1.994
|
December 24
|
2.0045
|
December 18
|
1.9964
|
December 25
|
2.0019
|
December 19
|
1.9921
|
December 26
|
2.0032
|
Average rate per week
|
1.9949
|
Average rate per week
|
2.00076
The official exchange rate of the manat against the 100 Russian rubles rose by 0.0819 this week, and the weighted average went up by 0.03112 manat, amounting to 2.16004 manat per 100 rubles.
|
Official exchange rate of the manat against the Russian ruble
|
December 15
|
2.1237
|
December 22
|
2.1118
|
December 16
|
2.1379
|
December 23
|
2.1637
|
December 17
|
2.1421
|
December 24
|
2.1798
|
December 18
|
2.1129
|
December 25
|
2.1512
|
December 19
|
2.1280
|
December 26
|
2.1937
|
Average rate per week
|
2.12892
|
Average rate per week
|
2.16004
The official exchange rate of the manat against the Turkish lira remain unchanged this week, and the weighted average rate decreased by 0.0001 manat, making 0.0397 manat per one lira.
|
Official exchange rate of the manat against the Turkish lira
|
December 15
|
0.0398
|
December 22
|
0.0397
|
December 16
|
0.0398
|
December 23
|
0.0397
|
December 17
|
0.0398
|
December 24
|
0.0397
|
December 18
|
0.0398
|
December 25
|
0.0397
|
December 19
|
0.0397
|
December 26
|
0.0397
|
Average rate per week
|
0.0398
|
Average rate per week
|
0.0397
