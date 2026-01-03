Weekly review of Azerbaijan's precious metals market

BAKU, Azerbaijan, January 3. The price of an ounce of gold in Azerbaijan decreased by 256.5 manat ($150.1), or 3.3%, over the week, Trend reports.
The weighted average price of one ounce of gold dropped by 57.2 manat ($33.7), or 0.7%, compared to the previous week, and amounted to 7,547 manat ($4,436).
|
Gold ounce value change
|
December 22
|
7,475 manat ($4,397)
|
December 29
|
7,675 ($4,451)
|
December 23
|
7,620 manat ($4,482)
|
December 30
|
7,419 ($4,374)
|
December 24
|
7,647 manat ($4,498)
|
December 31
|
-
|
December 25
|
7,615 manat ($4,479)
|
January 1
|
-
|
December 26
|
7,664 manat ($4,508)
|
January 2
|
-
|
Average weekly rate
|
7,604 manat ($4,472)
|
Average weekly rate
|
7,547 manat ($4,436)
This week, the price of an ounce of silver in Azerbaijan rose by 9.04 manat ($5.32), or 6.7%. The average price of one ounce of silver was 131.1 manat ($77.2), which is 9.5 manat ($5.56), or 7.8%, more than the previous week.
|
|
December 22
|
117.8 manat ($69.2)
|
December 29
|
135.6 ($80)
|
December 23
|
118.3 manat ($69.5)
|
December 30
|
126.6 ($74.6)
|
December 24
|
122.8 manat ($72.2)
|
December 31
|
-
|
December 25
|
122.1 manat ($71.8)
|
January 1
|
-
|
December 26
|
126.9 manat ($74.6)
|
January 2
|
-
|
Average weekly rate
|
121.6 manat ($71.5)
|
Average weekly rate
|
131.1 manat ($77.2)
The price of an ounce of platinum in Azerbaijan grew by 452.9 manat ($267.6), or 10.9%. The average price of one ounce of platinum went up by 87.7 manat ($51.5), or 2.3%, compared to the previous week, and amounted to 3,910 manat ($2,296).
|
Platinum ounce value change
|
December 22
|
3,507 manat ($2062)
|
December 29
|
4,137 ($2,452)
|
December 23
|
3,707 manat ($2,180)
|
December 30
|
3,684 ($2,159)
|
December 24
|
3,987 manat ($2,345)
|
December 31
|
-
|
December 25
|
3,836 manat ($2,256)
|
January 1
|
-
|
December 26
|
4,077 manat ($2,398)
|
January 2
|
-
|
Average weekly rate
|
3,823 manat ($2,248)
|
Average weekly rate
|
3,910 manat ($2,296)
During the week, the price of an ounce of palladium in Azerbaijan decreased by 307.5 manat ($180.5), or 10%. The average price of one ounce of palladium went down by 149.1 manat ($87.3), or 4.9%, compared to the previous week, and amounted to 2,919 manat ($1,710).
|
Palladium ounce value change
|
December 22
|
3,037 manat ($1,786)
|
December 29
|
3,072 ($1,804)
|
December 23
|
3,090 manat ($1,817)
|
December 30
|
2,765 ($1,617)
|
December 24
|
3,224 manat ($1,896)
|
December 31
|
-
|
December 25
|
2,935 manat ($1,726)
|
January 1
|
-
|
December 26
|
3,053 manat ($1,795)
|
January 2
|
-
|
Average weekly rate
|
3,068 manat ($1,804)
|
Average weekly rate
|
2,919 manat ($1,710)
*Due to the public holidays in Azerbaijan from December 31, 2025, through January 1 and 2, 2026, the exchange rate for those days wasn't disclosed.
