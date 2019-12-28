В Туркменистане ведется масштабное строительство

АШХАБАД/Trend/ - В Туркменистане ведется строительство свыше двух тысяч объектов производственного и социального назначения общей договорной стоимостью около 35 миллиардов долларов США, сообщает Trend со ссылкой на местный телеканал "Алтын Асыр".

Эти данные в своем выступлении привел президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Кабинета Министров Туркменистана. Была отмечена важность продолжающегося строительства магистрального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Во всех регионах возводятся уникальные сооружения, сказал глава государства, создаются новые крупные жилые массивы, прокладываются тысячи километров высокоскоростных автомобильных магистралей и железных дорог. Формируются транспортные инфраструктурные системы международного значения.

На сегодняшний день уже сдано в эксплуатацию 66 крупных объектов общей стоимостью свыше 5 миллиардов долларов США, подчеркнул глава государства, особо отметив в их числе завод по производству экологически чистого бензина в Ахалском велаяте (области).

Президент также привлек внимание к тому, что по сведениям Международного валютного фонда, в связи с глобальным финансовым кризисом снизились темпы роста мировой экономики.

С учётом происходящих перемен, оперативно были приняты все необходимые меры для своевременной реализации принятых программ и поддержания социально-бытового уровня жизни народа, подчеркнул глава государства.

В частности, подчёркивалось, что обеспечена продовольственная безопасность страны, собрано около 1 миллиона 700 тысяч тонн пшеницы и свыше миллиона тонн хлопка.

Всё это результат предпринимаемых нами усилий, направленных на развитие национальной экономики в ближайшей перспективе, сказал президент, выразив уверенность, что ввод в эксплуатацию данных объектов принесёт позитивные плоды.

Отметим, что Туркменистан, согласно отчету British Petroleum (BP), по запасам природного газа в мире занимает четвертое место, экспортируя его в Китай и Россию.

Официальный Ашхабад взял курс на диверсификацию местной экономики, развивается индустрию текстиля, нефтепродуктов, нефтяная и газохимическая отрасли, промышленность по производству строительных материалов.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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