В Турции продолжается строительство 230-километровой железной дороги

Строительство 15 мая 2020 11:20 (UTC+04:00)
В Турции продолжается строительство 230-километровой железной дороги
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