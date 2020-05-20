Азербайджанская компания о планах реализации строительного проекта за рубежом
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете подписку, пожалуйста, войдите в систему: Войти
Если у Вас нет подписки, то Вы можете приобрести ее нажав на эту кнопку: Подписаться
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев утвердил Протокол об обмене информацией между государствами СНГ в электронном виде
В Азербайджане утверждены изменения в штатный предел численности работников Службы государственной безопасности — Указ
В ближайшие дни в Азербайджане приступят к выдаче жилья и автомобилей семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны
В Азербайджане работодатели, необоснованно уволившие сотрудников, будут привлечены к ответственности
В прошлом году расходы на исследования в области здравоохранения в Азербайджане увеличились на треть
В Азербайджане выявлено 113 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 55, скончались два человека – Оперативный штаб
Вопрос в связи с массовыми мероприятиями в Азербайджане контролируется соответствующими госструктурами
Афет Гасанова: Забота о ветеранах войны и семьях шехидов - одно из приоритетных направлений государственной политики
Посол: Координация и взаимодействие портов Азербайджана, Казахстана и Туркменистана важны как никогда (ФОТО)
Мубариз Гурбанлы: Среди официальных религиозных деятелей не зафиксировано инфицирование коронавирусом
Eni Turkmenistan Ltd в Туркменистане объявляет тендер на поставку материалов для водяных линий высокого давления
Лейла Абдуллаева: Возвращение граждан Азербайджана в страну осуществляется согласно очередности регистрации
МИД: Проведение незаконных «выборов» и т.н. «инаугурации» в Нагорном Карабахе является очередным проявлением политики аннексии Армении
В Азербайджане начались собеседования для дошкольников, поступающих в секторы с обучением на иностранном языке
Минобразования Азербайджана о специальностях, по которым потребуется дополнительная выпускная работа
Минобразования Азербайджана: Вопросы текущего и промежуточного оценивания студентов I-III курсов будут определять вузы
Сотрудничество Азербайджана с компанией CISCO - колоссальный прорыв для страны - американский эксперт
В Узбекистане на участие в первом тендере на строительство ветроэлектростанции подали заявки 70 инвесторов
Депортация граждан Азербайджана из-за рубежа приостановлена до открытия границ - миграционная служба
В отношении граждан Азербайджана, принявших другое гражданство, разработан новый закон – миграционная служба
Азербайджанская экономика готова к постпандемическому периоду - Центр изучения экономических ресурсов
Вюсал Гусейнов: В основном обращения мигрантов были связаны со штрафами по разрешениям на временное проживание
Первая платформа онлайн-платежей в Азербайджане о динамике роста транзакций и числа предлагаемых услуг (ИНТЕРВЬЮ)