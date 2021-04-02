Завершается строительство здания офиса туркменского банка «Сенагат»
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Госагентство Азербайджана о процедуре назначения инвалидности раненым участникам Отечественной войны
Проблемы с интернетом в селах препятствуют подключению к дистанционным урокам - омбудсмен Азербайджана
В международные организации направлены 15 обращений в связи с преступлениями Армении - омбудсмен Азербайджана
В Южной Корее стартовал проект по пропаганде мультикультурализма, культуры и истории Азербайджана (ФОТО)
В Баку и на Абшероне будет реализован пилотный проект по строительству солнечной электростанции - Распоряжение
Пока неизвестно, из какой точки в Армении были выпущены две ракеты "Искандер", обнаруженные в Шуше - Агентство Азербайджана
В Азербайджане от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 1 731 га - Агентство
В Баку демонстрируются обломки ракет "Искандер", примененных Арменией против Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
В течение следующих трех месяцев Азербайджан постепенно увеличит суточную добычу нефти до 620 тыс. баррелей (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Дискриминация, которая наблюдается в распределении вакцин, вызывает разочарование
Немецкое общество по международному сотрудничеству внедряет в агросектор Азербайджана «умные» проекты
Чтобы предотвратить распространение вируса в Азербайджане, нужно вакцинировать 60% населения – Минздрав
Министр обороны Азербайджана встретился с делегацией компаний оборонной промышленности Турции (ФОТО)