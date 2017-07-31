Роналду отказывается от обвинения в неуплате налогов

31 июля 2017 20:11 (UTC+04:00)

Футболист португальской сборной и мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который в понедельник давал показания в суде в Мадриде, заявил, что не уклонялся от уплаты налогов, сообщает РИА Новости.

"Испанские налоговые органы знают в деталях все о моих доходах, потому что мы их передали. Я никогда ничего не скрывал и никогда не намеревался уклоняться от уплаты налогов", — говорится в заявлении Роналду, распространенном его представителями.

Он утверждает, что всегда отчитывается о доходах добровольно, поскольку считает, что "все должны отчитываться и платить налоги в соответствии с доходами". "Все, кто меня знает, знают, что я прошу моих помощников: чтобы все вовремя и правильно было заплачено, поэтому у меня нет проблем", — утверждает футболист.

Роналду также сообщил судье, что не "создавал особую структуру" для управления "имиджевыми правами" в связи со своим переездом в Мадрид в 2010 году, а она существовала еще с 2004 года, когда он играл за английский "Манчестер Юнайтед".

Он также заявил, что "верит в правосудие" и в то, что "будет справедливое решение". Футболист предупредил, что не будет делать больше никаких заявлений "пока не будет решения".

Роналду в понедельник дал показания в суде первой инстанции города Посуэло-де-Аларкон (провинция Мадрид) по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму в 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы, в котором его подозревает прокуратура.

Спортсмен провел в здании суда полтора часа, однако не стал выступать перед многочисленными журналистами, которые дожидались его появления.

Иск в отношении португальского футболиста, поданный в суд в июне, основан на отчете Государственного налогового агентства, согласно которому Роналду "фальсифицировал" передачу имиджевых прав обществу Tollin Associates LTD, зарегистрированному на Виргинских островах, единственным акционером которого он сам и являлся. Tollin Associates LTD передало право на распоряжение имиджем футболиста другому обществу — Multisports&Image Management LTD, зарегистрированному в Ирландии, которое занималось вопросами имиджа футболиста только по согласованию с Tollin Associates LTD. В связи с этим, по мнению прокуратуры, передача прав второму обществу "была абсолютно не нужна" и "единственной целью было сокрытие доходов".

Общая сумма уклонения от уплаты налогов составила 14,7 миллиона евро, в том числе в 2011 году — 1,39 миллиона евро, в 2012 году — 1,66 миллиона, в 2013 — 3,2 миллиона, в 2014 — 8,5 миллиона.

Azernews Newspaper
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