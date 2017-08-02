Курс турецкой лиры по отношению к евро обновил рекордный минимум

БАКУ /Trend/ - Курс турецкой национальной валюты по отношению к евро в среду обновил свой рекордный минимум с 2005 года [с периода деноминации национальной валюты], снизившись по сравнению с показателем на конец июля понедельник на 0,64 процента.

Сегодня курс евро в Турции составил 4,1663 TRY/EUR, что является рекордным показателем в стране, пишут в среду турецкие СМИ.

При этом турецкая лира по отношению к доллару подорожала на 0,16 процента, достигнув 3,5233 TRY/USD.

Резкий скачок курса евро объясняется с прогнозами Центробанка Турции по инфляции, обнародованными накануне.

Глава Центробанка Мурат Четинкая сказал, что к концу текущего года в Турции ожидается инфляция на уровне 8,7 процента.

Четинкая отметил, что уже к началу 2018 года ожидается снижение инфляции до 6,4 процента. По его словам, до снижения инфляции до ожидаемого уровня Центробанк будет придерживаться жесткой финансовой политики.

Отметим, что ранее турецкий Центробанк прогнозировал инфляцию в 2017 году на уровнеь 6,5 процента.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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