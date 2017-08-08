Азербайджанским фермерам выделены субсидии на сумму около 19 млн манатов

8 августа 2017 16:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Республиканская комиссия министерства сельского хозяйства Азербайджана приняла решение о выделении 115 904 производителям сельхозпродукции субсидий на сумму 18 953 311,4 маната, говорится в сообщении министерства, распространенном во вторник.

Это решение было принято на очередном заседании комиссии, прошедшем под руководством ее председателя - замминистра сельского хозяйства Ильхама Гулиева.

Субсидии были выделены на закупку горючего и моторных масел, а также пшеницы, саженцев для засева 288 102,02 гектара посевной площади.

Соответствующие документы для выплаты средств производителям были направлены в министерство финансов Азербайджана, ОАО Kapital Bank и в соответствующие региональные управления минсельхоза и органам местной исполнительной власти.

Льготы, предоставляемые на закупку топлива и моторных масел, составляют 50 манатов за каждый гектар, для посева одного гектара пшеницы, риса, хлопка и табака - 40 манатов.

Льготы сельхозпроизводителям в Азербайджане предоставляются с 2007 года.

В соответствии с законом "О предоставлении налоговых льгот производителям сельхозпродукции", принятым 27 ноября 2001 года, в Азербайджане сельхозпроизводители освобождены от уплаты всех налогов (за исключением земельного).

(Автор: Анвар Мамедов)

Azernews Newspaper
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