Дистрибьютор китайских автомобильных брендов в Азербайджане открыл в Гяндже автосалон

10 августа 2017 09:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Дистрибьютор нескольких китайских автомобильных брендов в Азербайджане, компания Sirena Motors, открыла в городе Гянджа автосалон и технический центр.

Торжественное открытие, уже несколько дней работающего автоцентра, будет в первой декаде сентября.

Автосалон в Гяндже будет продавать и проводить техническое обслуживание автомобилей марок Changan , BAIC и GAC. Теперь жителям западной части нашей страны не нужно будет ради покупки, либо технического обслуживания автомобиля ехать в Баку. Оформление документов при покупке автомобиля будет проводиться прямо в автосалоне.

Напомним, что Sirena Motors работает с 2013 года. В Баку работают четыре автосалона и один технический центр обслуживания автомобилей. По данным компании, следующий автоцентр планируется открыть в городе Лянкяран.

Sirena Motors предлагает выгодную 5-летнюю лизинговую программу для покупки автомобиля. Первый взнос при приобретении автомобиля составляет 15 процентов. Более подробную информацию можно узнать по телефону 1630.

Azernews Newspaper
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