Впервые крупнейшие предприятия Узбекистана выходят на IPO

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане впервые проводится публичное предложение акций населению способами IPO и SPO. По данным Госкомконкуренции, в качестве пилотного проекта были выбраны акции трех акционерных обществ. Это производственные предприятия «Кварц», «Шахрисабз вино-арок» и «Кукон механика заводи».

Подать заявку на покупку акций может любой желающий. Для этого необходимо обратиться к биржевому брокеру, коммерческому банку или страховой компании.

Информация об инвестиционных посредниках доступна на сайтах Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг и Республиканской фондовой биржи «Тошкент». Там же можно следить за новыми предложениями IPO и SPO.

По данным, опубликованным на Едином портале корпоративной информации, АО «Кварц» в 2016 году получило чистую прибыль в размере 56,18 миллиарда сумов. Из них 28,09 миллиарда сумов было направлено на выплату дивидендов.

Владельцами акций акционерных обществ «Шахрисабз вино-арок» и «Кукон механика заводи», выставляемых на публичную продажу способом SPO, являются соответственно государство в лице Госкомконкуренции Узбекистана и АО «Узнефтегазмаш».

Продажа акций по первичному предложению IPO практикуется на фондовых биржах во всем мире. SPO – это публичное предложение акций, которые принадлежат уже существующим акционерам, и в отличии от IPO оно не влияет на размер уставного капитала акционерного общества. Однако и такая продажа делает компанию публичной, то есть такой, чьи акции свободно обращаются на рынке капитала.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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