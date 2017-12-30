Ветслужба Азербайджана призывает предпринимателей ответственно относиться к профилактике инфекционных заболеваний

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские предприниматели должны ответственнее относиться к профилактике инфекционных заболеваний, сказал в интервью Trend директор Республиканской ветеринарной лаборатории Государственной службы ветеринарного надзора при министерстве сельского хозяйства Физули Гулиев.

По его словам, некоторые предприниматели порой несерьезно относятся к проведению профилактических мероприятий и отказываются выделять на них средства.

Гулиев отметил, что профилактические меры, проводимые против инфекционных заболеваний в Азербайджане, можно условно разделить на две группы - проводимые за счет государственных средств и осуществляемые за счет личных средств самих предпринимателей.

При этом, по словам директора лаборатории, инфекционные заболевания в стране выявляются, как правило, из-за беспечности предпринимателей.

"Можно с уверенностью сказать, что в результате мер проводимых за счет государственных средств, инфекционные заболевания в стране не выявляются. К заболеваниям, профилактика которых проводится за счет госсредств, относятся сибирская язва, ящур, бруцеллез, бешенство и некоторые другие. Но есть инфекционные заболевания, профилактические меры против которых должны проводиться за счет личных средств предпринимателей. Некоторые предприниматели не хотят выделять средства на профилактические меры и считают, что государство должно взять на себя все расходы, а не только их часть. Такие действия предпринимателей могут привести к распространению некоторых инфекционных заболеваний", - сказал Гулиев.

По его словам, для предотвращения подобных случаев Государственная служба ветеринарного контроля проводит профилактические меры за счет собственных средств, чтобы предотвратить распространение инфекционных заболеваний.

"Но предприниматели должны сами закупать вакцины и прочие биологические средства, а также ответственнее относиться к профилактическим мерам против инфекционных заболеваний", - отметил Гулиев.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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