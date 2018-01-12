В банковском секторе Туркменистана произведено кадровое назначение

12 января 2018 10:19 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Заместителем председателя Госбанка развития Туркменистана назначен Довлетмухаммет Бабаев, говорится в обнародованном в пятницу постановлении президента страны.

На Госбанк развития возложены функции по льготному кредитованию предприятий различных форм собственности и он выступает в качестве механизма, дополняющего деятельность коммерческих банков в сферах, значимых для социально-экономической жизни. К ним относятся промышленность, транспорт, сельскохозяйственное производство, жилищное строительство, малый и средний бизнес, городское хозяйство, инфраструктурные объекты в рамках отдельных регионов. Банк финансирует государственные инвестиционные проекты. Государство обеспечивает капитализацию банка, предоставляет льготные ресурсы за счет стабилизационного фонда для снижения конечных ставок кредитования.

Госбанк ранее предоставил льготные кредиты на строительство соответствующей инфраструктуры в национальной туристической зоне "Аваза"; строительство в регионах страны производственных комплексов по переработке зерна; строительство текстильных комплексов; на закупку грузовых и маневровых тепловозов и запасных частей к ним, на строительство транспортного коридора Север-Юг - железной дороги Гызылгая-Берекет-Этрек, обеспечивающей доступ к странам Персидского залива и другие проекты.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Натаван Эфендиева)

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