Объем продаж новых автомобилей в Казахстане достиг $1,12 млрд

15 января 2018 12:49 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 50) 669-48-84
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В Казахстане увеличилось производство стройматериалов
Бизнес 11:45
Казахстан и Китай договорились об увеличении экспорта газа
Энергетика 09:49
В Казахстане пять человек погибли в ДТП
Казахстан 07:48
Казахстан и Иран подписали меморандум об облегчении турпоездок
Туризм 14 января 11:06
В Алма-Ате из-за подозрительной коробки эвакуировали вокзал
Казахстан 13 января 20:45
Казахстанская компания объявляет тендер на закупку услуг по техобслуживанию
Тендеры 13 января 14:21
Казахстанская нефтегазовая компания объявляет тендер на ремонтные работы
Тендеры 13 января 14:19
В Астане загорелась кукла-символ выставки EXPO-2017 (ВИДЕО)
Казахстан 13 января 13:24
Качество воздуха снизилось в субботу в семи городах Казахстана
Казахстан 13 января 12:37
Казахстан увеличил добычу нефти
Энергетика 13 января 11:24
В Казахстане выросло сельхозпроизводство
Бизнес 13 января 10:09
Жители сел Северно-Казахстанской области зарабатывают на сельхозбизнесе
Бизнес 12 января 23:32
Цены на экспортную казахстанскую пшеницу понизились
Бизнес 12 января 23:28
Филиал Нацбанка Казахстана объявляет тендер
Тендеры 12 января 19:25
Уровень безработицы в Казахстане остается стабильным
Бизнес 12 января 18:11
Увеличился внешнеторговый оборот Казахстана
Бизнес 12 января 17:46
Дочерние структуры «Народного банка Казахстана» и «Казкоммерцбанка» объединятся
Бизнес 12 января 15:26
Лавров посетит Нью-Йорк 18-19 января
Россия 12 января 14:20