Открытие авиарейса Баку-София внесет вклад в развитие туризма и деловых отношений - премьер (версия 2)

15 января 2018 19:02 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Открытие прямого авиасообщения между Баку и Софией внесет вклад в развитие туризма и деловых отношений между странами.

Об этом в понедельник сказал находящийся с визитом в Баку премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе с участием делегаций.

“Прекрасно, что до сих пор все вопросы, о которых мы договаривались, всегда решались”, - сказал премьер, добавив, что теперь перед сторонами стоят новые задачи.

Премьер подчеркнул, что между народами обеих стран существует исключительное чувство взаимоуважения.

В Баку с двухдневным рабочим визитом находится премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. В рамках визита премьер примет участие в открытии прямого авиасообщения между Баку и Софией.

Как ранее сообщал официальный сайт премьер-министра Болгарии, в состав делегации также вошли министр энергетики Теменужка Петкова, министр экономики Эмил Караниколов, министр сельского хозяйства, продовольствия и лесов Румен Порожанов, министр транспорта, информационных технологий и коммуникаций Ивайло Московский.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Болгарией в 2017 году составил 37,3 миллиона долларов. Почти вся сумма товарооборота пришлась на импорт болгарской продукции.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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