Оглашен средневзвешенный курс азербайджанского маната к доллару на пятницу

18 января 2018 12:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам валютного аукциона Центрального банка Азербайджана (ЦБА), проведенного в четверг при участии Госнефтефонда страны, средневзвешенный курс маната к доллару был сформирован на уровне 1,7001 AZN/USD, сообщает ЦБА.

Официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах.

Аукционы проводятся дважды в неделю.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Официальный курс маната к мировым валютам на 18 января
Бизнес 09:21
В Азербайджане значительно вырос оборот по платежным картам
Бизнес 09:14
В Азербайджане подешевели кредиты
Бизнес 17 января 20:16
Банковские вклады в Азербайджане теряют свою прибыльность
Бизнес 17 января 20:11
Межбанковские кредиты в нацвалюте в Азербайджане подешевели
Бизнес 17 января 20:09
В Азербайджане незначительно выросли объемы кредитования
Бизнес 17 января 20:09
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 18 января
Бизнес 17 января 17:10
Официальный курс маната к мировым валютам на 17 января
Бизнес 17 января 09:20
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 17 января
Бизнес 16 января 17:10
Оглашен средневзвешенный курс азербайджанского маната к доллару на среду
Бизнес 16 января 13:13
Официальный курс маната к мировым валютам на 16 января
Бизнес 16 января 09:36
Центробанк Азербайджана сократил обязательства перед государством вдвое
Бизнес 15 января 18:06
Банковские вклады физлиц в Азербайджане в ноябре 2017 г. выросли
Бизнес 15 января 17:50
Кредитование агросектора в Азербайджане незначительно выросло
Бизнес 15 января 17:50
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 16 января
Бизнес 15 января 17:17
Доля регионов в кредитном портфеле банков Азербайджана достигла почти 17%
Бизнес 15 января 17:13
В Азербайджане увеличилась средняя сумма ипотечного займа
Бизнес 15 января 16:15
Наличность в обращении в Азербайджане выросла за год почти на 23%
Бизнес 15 января 15:52