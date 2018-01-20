Карагандинская область Казахстана лидирует по числу запланированных проектов

БАКУ /Trend/ - Карагандинская область Казахстана представила самое большое количество проектов по программе «Рухани жаңғыру», которая предполагает реализацию 238 проектов и акций, запланированных региональным органом исполнительной власти.

"Программа "Рухани жаңғыру" - масштабный проект национального уровня, инициированный главой государства. Она уникальна тем, что затрагивает все сферы жизнедеятельности. Этот проект является своего рода идеологической платформой обществ", - сказала руководитель регионального проектного офиса по реализации программы Гульнар Курбанбаева на брифинге в региональной службе коммуникаций, передает в субботу пресс-служба руководителя (акима) региона.

По предварительным оценкам, стоимость проектов, реализуемых в регионе, в 2018 году составит 4,7 миллиарда тенге (14,5 миллиона долларов).

(Автор: Али Мустафаев)

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