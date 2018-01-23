В Узбекистане введен мораторий на проверку деятельности предпринимателей

23 января 2018 13:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане объявлен мораторий на проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства, за исключением проверок, проводимых в рамках уголовных дел и в связи с ликвидацией юридического лица.

Это предусмотрено президентским указом «О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий».

Согласно указу, президент упразднил с 1 апреля 2018 года Республиканский совет по координации деятельности контролирующих органов. При этом глава государства передал органам прокуратуры высвобождаемых 228 штатных единиц органов государственной налоговой службы.

С 1 апреля исключаются дублирующие функции и полномочия органов юстиции по защите прав и законных интересов субъектов малого бизнеса, частного предпринимательства, иностранных инвесторов и предприятий с иностранными инвестициями.

По указу президента проверка финансово-хозяйственной деятельности (ревизия), проводимая в рамках уголовных дел, не должна превышать одного месяца, в исключительных случаях срок проверки может быть продлен не более чем на месяц Генеральным прокурором Республики Узбекистан или его заместителем. Возбуждение уголовных дел по фактам, связанным с правонарушениями при осуществлении предпринимательской деятельности, производится исключительно с согласия прокурора Республики Каракалпакстан, прокуроров областей, города Ташкента и приравненных к ним прокуроров.

Сведения о нарушениях в деятельности субъектов предпринимательства, информация о проведенных проверках и мониторинге (основание, время проведения проверок или мониторинга, работники, их проводившие, и другие) и принятых мерах по устранению выявленных нарушений в обязательном порядке вводятся в специальную электронную информационную систему органов прокуратуры.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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