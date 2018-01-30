От зоны свободной торговли до свободного порта: новые цели приморских регионов Китая

С началом ежегодных сессий региональных законодательных органов одним из самых часто звучащих словосочетаний в Китае стало "порт свободной торговли", сообщает агентство Синьхуа.

О стремлении увидеть такой порт в провинции Чжэцзян в ближайшие пять лет заявил глава провинциальной администрации Юань Цзяцзюнь в докладе перед законодателями. Глава провинции Гуандун Ма Синжуй также готов активно рассмотреть возможность его создания. Аналогичную работу запланировало на 2018 год и руководство Шанхая, которое намерено создать порт свободной торговли на базе глубоководного порта Яншань и международного аэропорта Пудун.

По сравнению с действующими в Китае 11 пилотными зонами свободной торговли "свободный порт" подразумевает более кардинальные реформы и всеобъемлющую открытость в том, что касается прохождения таможенных процедур, доступа на рынок, финансовых услуг, передвижения лиц и налоговой политики, указывают эксперты.

Порт свободной торговли, речь о котором впервые зашла в докладе, представленном на 19-м съезде КПК в октябре 2017 года, - это один из приоритетов в решении Китаем поставленной задачи создать новую архитектонику всесторонней открытости, полагает профессор Пекинского университета Юй Мяоцзе. "Это сигнал внешнему миру о том, что Китай готов к дальнейшей открытости и углублению реформ", - добавил он.

Если пилотную зону свободной торговли можно считать начальным этапом, то порт свободной торговли - этапом полной открытости. Это, с точки зрения профессора Чжэцзянского университета Цзинь Сюэцзюня, требует более высокого уровня адаптации к международным торговым правилам и сопряжения с международными стандартами в области торговой системы, финансовых услуг, передвижения лиц и т. д.

Есть сведения, подтверждающие стимулирующий эффект пилотных ЗСТ для экономики регионов, где они работают. Так, порт Нинбо-Чжоушань в провинции Чжэцзян стал по итогам 2017 года первым в мире портом с грузооборотом свыше одного миллиарда тонн, а в Чжэцзянской ЗСТ за год появилось более 3000 резидентов.

За четыре года работы Шанхайской ЗСТ количество зарегистрированных в таможенных органах компаний увеличилось почти в два раза - до 18 тысяч.

При этом обе эти ЗСТ сумели проявить свои сильные стороны: Шанхай - в области финансовых услуг и сопряжении с международными рынками, Чжэцзян - в реформах, включая либерализацию торговли нефтепродуктами, отметил Цзинь Сюэцзюнь.

Вместе с тем поспешность при создании портов свободной торговли, отличающихся более высоким уровнем открытости, недопустима, предупредил Юй Мяоцзе. Делать это, подчеркнул он, нужно с учетом специфики и возможностей соответствующих регионов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.