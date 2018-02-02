В Баку подписан протокол IX заседания азербайджано-турецкой постоянной комиссии по труду и соцзащите (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция укрепляют сотрудничество в сфере труда и социальной защиты населения.

Это предусматривается в протоколе по итогам девятого заседания совместной постоянной комиссии по труду и социальной защите, которое проходит в пятницу в Баку.

Протокол подписали министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов и министр труда и социальной защиты Турции Жулиде Сарыэроглу.

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