Таможенные поступления в госбюджет Азербайджана значительно возросли

9 февраля 2018 10:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе 2018 года Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана перечислил в государственный бюджет свыше 226,09 миллиона манатов, что почти на 30 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает в пятницу ГТК.

В прошлом месяце поступления от таможенных пошлин составили 59,47 миллиона манатов, НДС - 157,02 миллиона манатов, акцизов - 6,78 миллиона манатов, дорожного налога - 2,82 миллиона манатов.

По сравнению с январем 2017 года поступления от таможенных пошлин выросли на 23,8 процента, от НДС - на 33,4 процента, акцизов – на 19,4 процента, дорожного налога – на 12,4 процента.

Прогноз по таможенным поступлениям в госбюджет Азербайджана на 2018 год составляет 2,43 миллиарда манатов.

Официальный курс на девятое февраля составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

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