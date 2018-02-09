Увеличились международные резервы Казахстана

9 февраля 2018 19:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международные резервы Казахстана в январе 2018 года увеличились на 1,13 процента по сравнению с декабрем 2017 года и составили 90,071 миллиарда долларов.

Согласно данным Национального банка Казахстана, объем валовых международных резервов Казахстана в январе увеличился на 3,18 процента, до 31,7 миллиарда долларов, в том числе объем чистых международных резервов - на 3,2 процента, до 31,199 миллиарда долларов.

Объем активов Национального фонда Казахстана при этом составил 58,347 миллиарда долларов, увеличившись на 0,05 процента. Объем активов в свободно конвертируемой валюте составил 18,639 миллиарда долларов, продемонстрировав в предыдущем месяце рост на 2,15 процента. Объем активов в золоте увеличился на 4,69 процента, до 13,085 миллиарда долларов.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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