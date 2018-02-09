Узбекистан и Украина займутся совместным разведением крупного рогатого скота

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Украина планируют заняться совместным разведением свиней и крупного рогатого скота, сообщают узбекские СМИ.

В феврале Узбекистан посетит Ассоциация животноводов Украины во главе с председателем Ириной Парамар.

Украинская делегация проведет переговоры в министерстве сельского и водного хозяйства Узбекистана с участием руководства Ассоциации племенного животноводства "Насл Хизмат", хокимом Ташкентской области и руководителями фермерских хозяйств.

К осени 2017 года Узбекистан подписал восемь импортных договоров стоимостью 8,7 миллиард сумов на приобретение почти 3,5 тысячи коз из Франции, Германии, России и Чехии.

В 2017 году объем производства продукции животноводства увеличился в Узбекистане на 4,2 процента в стоимостном выражении и составил 21,1 триллиона сумов, в том числе мяса в живом весе – на пять процентов, до 2,3 миллиона тонн.

Поголовье крупного рогатого скота выросло на 1,9 процента и превысило 12,4 миллиона голов, в том числе коров – на 4,8 процента, до 4,4 миллиона голов, овец и коз – на пять процентов, до 20,7 миллиона голов, птицы – на 6,4 процента, до 71,3 миллиона.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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