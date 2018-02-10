В Казахстане собран рекордный урожай ячменя

БАКУ /Trend/ - Валовой сбор ячменя в Казахстане по итогам 2017 года составил 3,3 миллиона тонн, что на 2,3 процента выше показателя предыдущего года и является историческим максимумом для данной культуры в стране.

По данным Комитета статистики Минэкономики Казахстана, урожайность ячменя в 2017 году приблизилась к отметке в 16 ц/га, передает ИА "Казах-зерно".

Валовой сбор пшеницы составил 14,8 миллиона тонн, что на 1,2 процента уступает показателю 2016 года. При этом средняя урожайность казахстанской пшеницы в 2017 году достигла 12,4 ц/га, превысив на 16 процентов средний показатель за последние 5 лет.

В 2017 году в Казахстане ячмень подорожал более чем на 11 процентов, пшеница подешевела на 3,4 процента.

В частности, за прошедший год в Казахстане цены на кукурузу повысились на 13,1 процента, ячмень - на 11,7 процента, рожь - на 10,4 процента, овес - на 5,8 процента, рис - на 2,9 процента, просо - на 2,4 процента.

Всего в Казахстане в 2017 году было собрано 20,6 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур при урожайности 13,4 ц/га, что практически соответствует показателю сезона 2016 года.

(Автор: Али Мустафаев)

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