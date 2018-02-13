Азербайджан предлагает Германии создать СП в рамках проекта SOCAR Polymer

13 февраля 2018 19:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан предлагает немецким компаниям создать совместное предприятие в рамках нефтехимического проекта SOCAR Polymer, сообщает во вторник министерство экономики.

С этим предложением выступил министр экономики Шахин Мустафаев на встрече с делегацией, возглавляемой председателем Восточного комитета немецкой экономики Вольфгангом Бюхеле.

Отметим, что на первом этапе производственная мощность SOCAR Polymer составит 120 тысяч тонн полиэтилена и 180 тысяч тонн полипропилена. К 2021 году общая мощность может составить 570 тысяч тонн продукции. Ожидается, что вокруг SOCAR Polymer будет сформирован промышленный кластер и созданы дополнительные предприятия, которые на базе продукции SOCAR Polymer будут выпускать свои товары.

Говоря о двустороннем сотрудничестве, министр отметил, что до сегодняшнего дня инвестиции Германии в экономику Азербайджана достигли 555,8 миллиона долларов. В Азербайджане сегодня работает свыше 200 компаний с немецким капиталом.

По мнению министра, обе страны имеют широкие возможности для сотрудничества в сферах фармацевтики, машиностроения, нефтехимии, транспорта, транзитных перевозок, а также совместного производства электротехнического оборудования, сельскохозяйственной техники.

Мустафаев пригласил немецкие компании инвестировать в промышленные зоны в Азербайджане, воспользоваться транзитными возможностями страны и инвестировать в зону свободной торговли в поселке Алят Гарадагского района Баку.

В то же время в ходе встречи было отмечено, что в Азербайджане могут появиться представительства немецких больниц.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Германией в 2017 году составил 894,1 миллиона долларов, из которых на экспорт азербайджанской продукции в эту страну пришлось 450,46 миллиона долларов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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