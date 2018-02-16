Бизнес Carlsberg Azerbaijan вернулся к росту в 2017 году

БАКУ /Trend/ - В 2017 году компания Carlsberg Azerbaijan смогла остановить падение объемов продаж и вернуться к росту, а также начать реализацию ряда проектов, которые сыграют положительную роль для устойчивого развития компании в долгосрочной перспективе. Carlsberg Azerbaijan сохраняет лидерские позиции на рынке пива Азербайджана.

Падение пивного рынка, следовательно, и падение объемов продаж компании Carlsberg Azerbaijan, которое началось в 2015 году, удалось остановить в 2017 году. Это позволило вернуть компании прибыльность и реабилитировать бизнес после почти двухлетнего падения.

В 2017 году объемы отгрузок компании выросли на 9 процентов по сравнению с позапрошлым годом, что было обусловлено как нормализацией экономической среды в стране, так и рядом важных шагов, предпринятых руководством компании для оптимизации бизнеса и повышения его эффективности. Существенную лепту в общий результат несомненно внес рост в канале разливного пива (on-trade), прирост отгрузок в канале по сравнению с прошлым годом составил порядка 25 процентов.

«За прошедший год нам наконец удалось остановить негативную динамику, наблюдаемую в пивной отрасли, и, следовательно, наших результатах, и я рад отметить, что индустрия возвращается к росту. Помимо усилий компании, важную лепту в нормализацию бизнеса внесло укрепление диалога с органами государственной власти, это дает возможность донести позицию пивоваренной отрасли по жизненно важным для нас вопросам, и как результат, иметь более последовательное и предсказуемое законодательное регулирование, способствующее развитию и отрасли, и экономики в целом. Для нас, как иностранного инвестора, сохранение такого подхода является критичным, развитие постоянного диалога и поддержка со стороны государства много значат с точки зрения стабильности и оценки перспектив бизнеса в конкретной стране», - сказал генеральный директор Carlsberg Azerbaijan Вячеслав Мальцев, слова которого приводятся в сообщении.

Стоит отметить, что год стал знаменательным для компании с точки зрения пополнения портфеля брендов. Как крупнейшая пивоваренная компания в стране и часть одного из мировых лидеров пивоварения, Carlsberg Azerbaijan стремится привнести новые сорта и вкусы на азербайджанский рынок пива и напитков. Проведя тщательное исследование предпочтений местных потребителей, компания выбрала оптимальные алкогольные и безалкогольные бренды, которые имели успех на десятках рынков Carlsberg Group: за прошедший год азербайджанцам были предложены такие бренды, как Carlsberg, Kronenbourg Blanc 1664, Holsten, Seth and Riley's Garage Hard Lemon в различных форматах упаковки, а в конце года компания вышла на рынок энергетических напитков с брендом Flash Up, который завоевал уверенные позиции в нескольких странах Восточной Европы.

Carlsberg Group основана в 1847 году и на данный момент является одним из крупнейших в мире производителей пива. Ее продукция представлена в 150 странах, портфель компании насчитывает более 140 марок пива. Общее количество сотрудников Группы более 42000. Общая сумма инвестиций компании в развитие завода Carlsberg Azerbaijan составляет около 50 миллионов манатов, ежегодные отчисления Carlsberg Azerbaijan в бюджет составляют порядка 15 миллионов манатов.

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