Тенге продолжает дорожать по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже

20 февраля 2018 20:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранной валюте.

В торгах приняли участие 24 банка, сообщает во вторник KASE.

Средневзвешенный курс доллара с расчетами T+0 (расчет произошел немедленно) составил 319,23 тенге за доллар при объеме торгов 80,600 миллиона долларов.

По доллару США с расчетами Т+1 и Т+2 (расчет произойдет через два дня) в тенге сделок заключено не было.

По евро с расчетами T+0 в тенге составил 394,90 тенге за евро при объеме торгов 50 тысяч евро.

По евро с расчетами Т+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было.

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренней и дневной сессий составил 318,99 тенге за доллар (-0,33 тенге), суммарный объем торгов – 178 миллионов долларов.

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.

(Автор: Али Мустафаев)

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