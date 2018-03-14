На Казахстанской фондовой бирже завершились дневные валютные торги

14 марта 2018 15:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась дневная торговая сессия по иностранной валюте.

В торгах приняли участие 27 банков, сообщает в понедельник KASE.

Средневзвешенный курс доллара с расчетами T+0 (расчет произошел немедленно) составил 322,11 тенге за доллар при объеме торгов 92,700 миллиона долларов.

По доллару с расчетами Т+1 (расчет произойдет через день) и Т+2 (расчет произойдет через два дня) в тенге сделок заключено не было.

По евро с расчетами T+0, Т+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было.

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренней и дневной сессий составил 321,98 тенге за доллар, суммарный объем торгов – 135,550 миллиона долларов.

(Автор: Али Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Северная область Казахстана поставила первую партию муки в ОАЭ
Бизнес 14:53
Порт Актау огласил объемы экспорта зерна
Бизнес 14:43
В Казахстане увеличились объемы добычи нефти
Энергетика 13:25
Индикатор рынка межбанковских депозитов Казахстана остается стабильным
Бизнес 10:10
Казахстанская фондовая биржа планирует начать торговлю евробондами
Казахстан 07:39
Дубайская компания примет участие в строительстве объектов в Казахстане
Казахстан 06:15
Экономика Казахстана в 2018 демонстрирует уверенный рост
Казахстан 13 марта 17:56
Увеличен прогноз по производству пшеницы в Казахстане
Казахстан 13 марта 17:49
Казахстанская промышленность выросла на 5,6 процента
Казахстан 13 марта 16:30
Узбекские и казахские фермеры выведут новую породу овец
Узбекистан 12 марта 22:28
Есть ли планы у НАТО по созданию баз ВМС на Каспии? (Эксклюзив)
Политика 12 марта 19:59
Казахстанско-российская компания снижает стоимость железнодорожных перевозок
Бизнес 12 марта 18:58
Мирзиёев примет участие в открытии Года Узбекистана в Казахстане
Узбекистан 12 марта 18:09
«Эйр Астана» запустит новый рейс в Германию
Бизнес 12 марта 17:38
Объем международных резервов Казахстана увеличился
Бизнес 12 марта 17:05
“Эйр Астана” объявляет тендер
Тендеры 12 марта 16:47
Казатомпром объявляет о продаже акций трех компаний
Бизнес 12 марта 16:09
Новых разногласий между Казахстаном и международными инвесторами не предвидится - S&P
Бизнес 12 марта 15:12