Астана вошла в рейтинг глобальных финансовых центров

БАКУ /Trend/ - Астана вошла в основной рейтинг глобальных финансовых центров (Global Financial Centres Index, GFCI) наряду с такими известными международными финансовыми центрами как Лондон, Нью-Йорк, Токио, Сингапур, Дубай, Шанхай и Абу Даби, передают казахские СМИ.

Включению Астаны в рейтинг глобальных финансовых центров во многом поспособствовало полномасштабное функционирование Международного финансового центра Астана с января 2018 года.

Официальная презентация 23 выпуска GFCI состоялась в китайском городе Циндао.

Ранее Астана значилась в списке ассоциированных кандидатов на включение в основной рейтинг GFCI, обязательным критерием для которого является признание и высокая оценка со стороны международного финансового общества.

В текущем выпуске GFCI, только 4 из 16 финансовых центров, включая Астану, получили доступ в основной рейтинг.

Согласно рейтингу GFCI, Астана вошла в топ-10 финансовых центров в Восточной Европе и Центральной Азии, опережая Будапешт, Санкт-Петербург, Алматы, Баку и другие центры в регионе.

Индекс GFCI публикуется с 2007 года и отражает конкурентоспособность финансовых центров. Рейтинг составляется на основе более 29 000 оценок финансовых центров из онлайн — опросника и учитывает свыше 100 макроэкономических показателей таких организаций, как Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и др. GFCI учитывает такие критерии, как «деловая среда», «развитие финансового сектора», «факторы инфраструктуры», «человеческий капитал», «репутация и общие факторы». Для объективности рейтинга при оценке финансового центра учитывается мнение респондентов — представителей иностранных финансовых рынков.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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