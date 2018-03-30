БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Ираном выходят на качественно новый уровень, сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, доктор экономических наук Руфат Гулиев.

Комментируя визит Президента Ирана Хасана Рухани в Азербайджан, депутат отметил, что как экономические, так и политические отношения между двумя странами продолжают успешно развиваться.

“Я бы хотел отметить частоту, с которой в последние несколько лет проводятся встречи между главами двух государств. Это, а также другие факты указывают на то, что отношения между Азербайджаном и Ираном выходят на качественно новый уровень. Прошедшая встреча глав государств, бизнес-форум, проведенный в Баку, подписанные между двумя странами документы - все это свидетельствует об укреплении, как политических, так и экономических отношений между нашими странами”, - сказал Гулиев.

Гулиев отметил, что обе стороны на сегодняшний день заинтересованы в дальнейшем развитии экономических отношений. При этом, по словам депутата, на сегодняшний день можно явно увидеть экономическое превосходство Азербайджана.

“На сегодняшний день явно видно экономическое превосходство Азербайджана. Несмотря на то, что географически мы являемся небольшой страной, в финансовом и экономическом плане Азербайджан более самодостаточная страна. Сегодня мы инвестируем в Иран для развития транспортных коридоров. Это очень важный фактор”, - отметил Гулиев.

Президент Ирана Хасан Рухани прибыл в Азербайджан 28 марта с двухдневным официальным визитом. В рамках визита был подписан ряд документов о сотрудничестве. Президент Ирана также принял участие в открытии автомобильного завода в Нефтчалинской промышленной зоне.

Отметим, что по итогам 2017 года товарооборот между Азербайджаном и Ираном составил 257 миллионов долларов, что на 16 процентов больше показателя 2016 года. По итогам января-февраля 2018 года товарооборот между Азербайджаном и Ираном составил около 43 миллионов долларов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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