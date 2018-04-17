AccessBank увеличит уставный капитал до конца года

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский AccessBank намерен увеличить уставный капитал до конца 2018 года.

Об этом во вторник сказал журналистам первый заместитель председателя правления банка Анар Гасанов.

"Если проанализировать итоги 2017 года, то на капитал сильно повлияли созданные по долларовым кредитам резервы. В прошлом году акционеры дважды осуществили капитальные вливания в банк. Это показывает уровень доверия и поддержки акционеров. Сейчас идет работа над очередным повышением капитала", - сказал Гасанов.

При этом, по его словам, после повышения уставный капитал не только достигнет требования регулятора, но и превысит этот уровень.

По данным на конец 2017 года, капитал первого уровня банка составил 23,66 миллиона манатов, капитал второго уровня - 20,33 миллиона манатов. Совокупный капитал банка составил 43,95 миллиона манатов.

(Автор: Анвар Мамедов)

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