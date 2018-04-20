Значение индикатора KazPrime понизилось

20 апреля 2018 12:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Значение индикатора KazPrime снизилось на 8 базисных пунктов относительно предыдущего торгового дня и составило 10,25 процента годовых, по результатам фиксинга на 20 апреля 2018 года, сообщает Казахстанская фондовая биржа.

Индикатор KazPrime отражает среднее значение по ставкам размещения денег на казахстанском рынке межбанковских депозитов сроком на три месяца при расчетной базе actual/360.

Минимальный объем котировки – 150 миллионов тенге.

На сегодня участниками соглашения о формировании индикатора KazPrime являются АО "Банк ЦентрКредит", АО "АТФБанк", АО "Казкоммерцбанк", АО "Народный сберегательный банк Казахстана", АО "Евразийский банк".

(Автор: Али Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Турции предложил увеличить товарооборот с Казахстаном
Бизнес 11:20
Значение индекса Казахстанской фондовой биржи понизилось
Бизнес 09:45
Казахстан и Южная Корея будут сотрудничать в разработке интеллектуальных транспортных систем
Казахстан 19 апреля 18:13
Создание единого энергокольца в Центральной Азии в ближайшие пять лет маловероятно - эксперт
Энергетика 19 апреля 17:25
«Эйр Астана» объявляет тендер на поставку дизельного топлива
Тендеры 19 апреля 17:19
Казахстанский тенге продолжает дорожать по отношению к доллару США
Бизнес 19 апреля 17:19
Азербайджанская компания осуществит реконструкцию водозабора в Казахстане
Бизнес 19 апреля 16:15
Министры иностранных дел Казахстана и Турции обсудили двустороннее сотрудничество (ФОТО)
Казахстан 19 апреля 15:27
Казахстан поднялся в Глобальном рейтинге военной мощи на 50 место
Казахстан 19 апреля 13:47
В Казахстане наблюдается умеренный рост цен на бензин
Энергетика 19 апреля 12:45
Значение индикатора KazPrime стабильно
Бизнес 19 апреля 12:28
ЕБРР и «КазТрансГаз» будут сотрудничать в вопросе реформирования энергосектора Казахстана
Энергетика 19 апреля 10:22
Внесены изменения в договор между США и Казахстаном о транзите грузов в Афганистан
Казахстан 19 апреля 10:19
Казахстанский тенге подорожал по отношению к доллару США
Бизнес 18 апреля 17:49
Увеличился экспорт из Северо-Казахстанской области в Россию и Кыргызстан
Бизнес 18 апреля 17:25
Узбекские Авиалинии принимают участие на туристической выставке в Алматы
Туризм 18 апреля 16:07
«Эйр Астана» объявляет тендер на предоставление консультационных услуг
Тендеры 18 апреля 14:53
В каких сферах Казахстан и Республика Корея расширяют сотрудничество?
Бизнес 18 апреля 13:07