Значение индикатора KazPrime понизилось

БАКУ /Trend/ - Значение индикатора KazPrime снизилось на 8 базисных пунктов относительно предыдущего торгового дня и составило 10,25 процента годовых, по результатам фиксинга на 20 апреля 2018 года, сообщает Казахстанская фондовая биржа.

Индикатор KazPrime отражает среднее значение по ставкам размещения денег на казахстанском рынке межбанковских депозитов сроком на три месяца при расчетной базе actual/360.

Минимальный объем котировки – 150 миллионов тенге.

На сегодня участниками соглашения о формировании индикатора KazPrime являются АО "Банк ЦентрКредит", АО "АТФБанк", АО "Казкоммерцбанк", АО "Народный сберегательный банк Казахстана", АО "Евразийский банк".

(Автор: Али Мустафаев)

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