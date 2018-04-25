США заинтересованы в развитии экономических связей с Казахстаном

25 апреля 2018 10:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - США заинтересованы в развитии связей в сфере экономики с Казахстаном. Об этом в среду в рамках форума Американской торговой палаты в Казахстане сказал журналистам посол США в Казахстане Джордж Крол, передают казахские СМИ.

Он отметил, что американские и казахстанские эксперты взаимодействуют друг с другом как в Вашингтоне, так и в Астане, участвуя в регулярных консультациях.

Посол также добавил, что реформы по модернизации экономики в Казахстане повлияют на привлечение инвестиций в страну и увеличение товарооборота между двумя государствами.

Напомним, что в январе 2018 года Казахстан и США заключили соглашения на сумму более 2,5 миллиарда долларов.

Соединенные Штаты занимают второе место по объему прямых инвестиций в казахстанскую экономику, а товарооборот между странами за 2017 год составил около двух миллиардов долларов.

(Автор: Али Мустафаев)

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