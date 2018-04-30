На сайте AZAL поступили в продажу авиабилеты на рейсы Баку-Тиват

30 апреля 2018 11:39 (UTC+04:00)

С сегодняшнего дня на сайте Национального авиаперевозчика Азербайджана www.azal.az можно приобрести билеты на рейс в Тиват - популярный курорт Черногории, сообщает в понедельник ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Прямые авиаперелеты, выполняемые «Азербайджанскими авиалиниями» в рамках чартерной программы с компанией PASHA Travel, будут осуществляться в летнем расписании авиакомпании с 5 июля по 15 сентября.

Рейсы будут выполняться на комфортабельных лайнерах Airbus A320.

Тиват — современный курортный город Черногории на берегу Бока-Которского залива на полуострове Врмац. Мягкий климат, приятные пляжи и удобное расположение ежегодно привлекают сюда большое количество туристов. В Тивате хорошо развита инфраструктура, а бесчисленное множество рыбных ресторанов и кафе в местной гавани удовлетворит гурманов со всего мира. Городской парк дает изобилует редкими растениями.

По вопросам приобретения авиабилетов и для получения подробной информации необходимо обращаться в колцентр AZAL по телефонам:

(+99412) 598 88 80 (короткий номер для звонков из Азербайджана: *8880)

E-mail: callcenter@azal.az

А также в туристическое агентство PASHA Travel:

(+99412) 404 10 90

E-mail: office@pashatravel.az

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