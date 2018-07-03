Сможет ли Китай остановить укрепление доллара?

БАКУ /Trend/ - Китайский юань ночью ослаб еще сильнее после того, как китайские власти снова снизили курс, и пара USD/CNY поднялась выше уровня 6,72 за ночь перед тем, как снова вернуться к отметке 6,67, сообщил Trend во вторник главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.

По его словам, находясь на своих самых низких уровнях ночью, юань в целом за три недели упал более чем на 4,5 процента по сравнению с долларом США.

"Возникает вопрос: не пытается ли Китай направить посыл Трампу в рамках выяснения отношений в торговой сфере или же этот посыл адресован ФРС с Пауэллом во главе? Иначе говоря, Китай может оглядываться на начало 2016 года и на то, как сильный доллар США в итоге вынудил тогдашнюю главу ФРС Йеллен пойти на попятную в плане политики "опережающей индикации" в отношении дальнейшего повышения ставок – тогда это рассматривалось как ключевой поворот, ожививший мировые рынки. Возможно, Китай надеется, что на сей раз у него получится вызвать похожую переоценку со стороны ФРС, ведь потребности Китая в плане курса в настоящее время разительно отличаются от США. Если так, то это рискованный прием, который может привлечь внимание Трампа в первую очередь", - сказал Харди.

Эксперт отметил, что в то же время резервный банк Австралии не стал менять ставки, а также оставил без изменений риторику на тему экономики, хотя и подчеркнул новые риски, в том числе глобальное ухудшение финансового положения и рост стоимости привлечения средств внутри самой Австралии.

"Тем не менее австралийские рынки необычно полны энтузиазма, и индекс S&P/ASX 200 [взвешенный по рыночной капитализации и скорректированный по платам индекс фондового рынка акций, котирующийся на Австралийской бирже ценных бумаг], отслеживаемый многими, поднимается до рекордных максимумов даже с учетом того, что рынок переживает из-за риска девальвации юаня, а динамика цен на ключевые сырьевые товары не особенно радует", - сказал эксперт.

Коснувшись других важных событий, влияющих на валютный рынок, Харди отметил, что в Германии канцлер Ангела Меркель и руководитель партнерской партии по ее коалиции Хорст Зеехофер договорились о решении вопроса миграции, и это на данный момент спасло почти 70-летнюю коалицию, поскольку вдоль границы Германии и Австрии будут организованы новые транзитные центры для высылки мигрантов, которые уже зарегистрированы в других странах Евросоюза, чтобы пытаться вернуть их в страны, которые ими занимаются.

"Это мало укрепило евро ночью, ведь валюта все еще заключена в диапазон между уровнями 1,1500 и 1,1700+ по сравнению с долларом США. В целом развитие событий до конца этой недели, похоже, будет иметь "поворотное" значение для доллара США, который застрял в "нервной" области среди основных валют – протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам является неудачным, ведь он сформирован до последнего маневра китайской валюты, поэтому рынку, возможно, придется ждать отчета Пауэлла перед Конгрессом США 17 июля, чтобы лучше понять подход ФРС в данный момент. Поэтому успех зависит от экономических данных", - сказал Харди.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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