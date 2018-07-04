Инвестиции Пакистана в Азербайджан превысили $4 млн (ФОТО)

4 июля 2018 15:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня Пакистан инвестировал в экономику Азербайджана 4,2 миллиона долларов, сказал в среду заместитель министра экономики Руфат Мамедов во время азербайджано-пакистанского бизнес-форума.

По словам замминистра, обе стороны оказывают большое внимание двусторонним инвестициям.

"Хочу отметить, что была создана специальная рабочая группа между министерством экономики Азербайджана и министерства торговли Пакистана по развитию двустороннего инвестиционного сотрудничества. Отрадно отметить, что в Азербайджане функционируют 267 компаний с пакистанским капиталом, которые работают в таких сферах, как торговля, связь, услуги, логистика и так далее", - сказал Мамедов.

Мамедов отметил, что товарооборот между двумя странами также продолжает расти.

"Стоит отметить, что на сегодняшний день существуют все возможности для дальнейшего увеличения двусторонней торговли между нашими странами и обе страны весьма в этом заинтересованы", - сказал Мамедов.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Пакистаном в январе-мае 2018 года составил 5,82 миллиона долларов, что на 38,6 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

(Авторы: Анвар Мамедов, Заур Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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