Определен первый победитель промокампании «Пей Xırdalan и Выиграй квартиру в Хырдалане»!

9 июля 2018 15:24 (UTC+04:00)

Вот и наступил момент, которого ждали все любители пива Xırdalan с апреля: первую квартиру в жилом комплексе Кристал Абшерон в городе Хырдалан, от крупнейшей пивоваренной компании Carlsberg Azerbaijan, выиграл Гулиев Рашад, проживающий в городе Масаллы. Поздравляем победителя! В розыгрыше участвовало 23232 кода, зарегистрированных с момента старта кампании.

Напомним, национальная промокампания флагманского бренда Xırdalan компании Carlsberg Azerbaijan, стартовала первого апреля. В ходе данной кампании разыгрываются три отремонтированные квартиры в городе Хырдалан.

Следующий, второй розыгрыш квартиры состоится первого августа 2018 года.

Для участия в розыгрыше совершеннолетним потребителям необходимо купить пиво Xırdalan, найти под крышкой код и зарегистрировать его на промо сайте www.xirdalanpromo.az.

В акции участвует продукция со знаком лотереи: «Пей Хырдалан – Выиграй квартиру в Хырдалане» (Xırdalan iç – Xırdalanda ev qazan!) в следующих форматах упаковки: “Xırdalan” стеклянная бутылка 0,5 литра, “Xırdalan” железная банка 0,45 литра, “Xırdalan” ПЭТ 2,0 литра, “Xırdalan” ПЭТ 1,5 литра, “Xırdalan Draft” стеклянная бутылка 0,44 литра, “Xırdalan Export” стеклянная бутылка 0,44 литра.

Более подробную информацию о правилах кампании можно получить на этикетке продукции и на сайте www.xirdalanpromo.az, а также позвонив по номеру горячей линии (012) 404 31 33.

Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan располагается в городе Хырдалан, в 10 километрах от столицы Азербайджана. Производственная мощность завода — 8 млн декалитров в год, в компании работает порядка 220 человек и около 400 опосредовано (дистрибьюторы, агентства, подрядчики). Ежегодные отчисления Carlsberg Azerbaijan в госбюджет составляют порядка 15 млн манатов, компания имеет статус налогового партнера министерства по налогам. Общая сумма инвестиций компании в развитие завода составляет около 50 млн манатов. В портфеле компании такие популярные бренды, как Xirdalan, Tuborg, Балтика 7, Балтика 0, Балтика 9, Балтика КУЛЕР, Efsane, Жигулевское Фирменное, Carlsberg, Holsten, Kronenbourg Blanc, Seth and Riley's Garage.

Carlsberg Group основана в 1847 году и на данный момент является одним из крупнейших в мире производителей пива. Штаб-квартира компании расположена в Копенгагене, столице Дании. Carlsberg Group обладает заводами в десятках стран трех крупных регионов мира - Западной Европы, Восточной Европы и Азии и ее продукция представлена в 150 странах. Портфель компании насчитывает более 140 марок пива. Общее количество сотрудников Группы более 42000.

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