В Узбекистане предложено создать агентство по защите прав потребителей

11 июля 2018 14:57 (UTC+04:00)

На Едином портале интерактивных государственных услуг Узбекистана обсуждается проект указа президента по совершенствованию системы защиты прав потребителей, разработанного Государственным комитетом по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.

В документе отмечено, что отсутствие единого уполномоченного органа в этой сфере препятствует эффективной защите прав потребителей и приводит к недостаточному использованию имеющихся возможностей. В частности, потребители не обеспечиваются достоверной и полной информацией о товарах и услугах.

В обсуждаемом документе предложено образовать Агентство по защите прав потребителей при Кабинете министров с территориальными подразделениями в Каракалпакстане, областях и Ташкенте и поставить перед ним девять задач и направлений деятельности.

Агентство должно будет разработать единую госполитику и нормативно-правовую базу в области защиты прав потребителей и рекламы, координировать деятельность по защите прав потребителей между потребителями, ННО и уполномоченными органами, осуществляющими контроль за безопасностью и качеством товаров, работ и услуг, повышать информированность и обеспечение доступа потребителей к достоверной и полной информации о товарах (работах, услугах), их изготовителях, исполнителях и продавцах, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий и пр.

При Агентстве может быть образован Фонд обеспечения защиты прав потребителей. Его основными источниками предложено определить:

- 5 млрд. сум, выделяемых единовременно Государственным комитетом по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции за счет средств Фонда содействия приватизированным предприятиям;
- 50 процентов средств, подлежащих зачислению в республиканский бюджет от суммы необоснованно полученных доходов, взыскиваемых за нарушения законодательства о защите прав потребителей и о рекламе;
- благотворительные пожертвования, гранты международных организаций;
- средства, полученные от хозяйственной деятельности, а также из других источников, не запрещенных законодательством, говорится в обсуждаемом документе.

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