В Узбекистане предложено создать агентство по защите прав потребителей

На Едином портале интерактивных государственных услуг Узбекистана обсуждается проект указа президента по совершенствованию системы защиты прав потребителей, разработанного Государственным комитетом по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.



В документе отмечено, что отсутствие единого уполномоченного органа в этой сфере препятствует эффективной защите прав потребителей и приводит к недостаточному использованию имеющихся возможностей. В частности, потребители не обеспечиваются достоверной и полной информацией о товарах и услугах.



В обсуждаемом документе предложено образовать Агентство по защите прав потребителей при Кабинете министров с территориальными подразделениями в Каракалпакстане, областях и Ташкенте и поставить перед ним девять задач и направлений деятельности.



Агентство должно будет разработать единую госполитику и нормативно-правовую базу в области защиты прав потребителей и рекламы, координировать деятельность по защите прав потребителей между потребителями, ННО и уполномоченными органами, осуществляющими контроль за безопасностью и качеством товаров, работ и услуг, повышать информированность и обеспечение доступа потребителей к достоверной и полной информации о товарах (работах, услугах), их изготовителях, исполнителях и продавцах, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий и пр.



При Агентстве может быть образован Фонд обеспечения защиты прав потребителей. Его основными источниками предложено определить:

- 5 млрд. сум, выделяемых единовременно Государственным комитетом по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции за счет средств Фонда содействия приватизированным предприятиям;

- 50 процентов средств, подлежащих зачислению в республиканский бюджет от суммы необоснованно полученных доходов, взыскиваемых за нарушения законодательства о защите прав потребителей и о рекламе;

- благотворительные пожертвования, гранты международных организаций;

- средства, полученные от хозяйственной деятельности, а также из других источников, не запрещенных законодательством, говорится в обсуждаемом документе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.