Азербайджан хочет расширить экономическое сотрудничество с Италией - замминистра

БАКУ /Trend/ - Азербайджан придает важное значение экономическому сотрудничеству с Италией, сказал заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов в ходе совместного с Италией бизнес-форуме.

По словам Мамедова, в стране зарегистрировано около 100 инвестиционных компаний с итальянским капиталом, которые осуществляют свою деятельность в различных секторах экономики.

"Между странами налажены широкие инвестиционные связи. Итальянские компании инвестируют в нефтяной и ненефтяной сектор. Азербайджанские компании также инвестируют в экономику Италии. Сегодняшнее мероприятие способствует укреплению деловых связей между двумя странами",- сказал Мамедов.

Темы сегодняшнего форума, по словам замминистра, отражают приоритетные направления сотрудничества двух стран.

"Сегодня планируется обсудить вопросы, касающиеся сферы энергетики и зеленных технологий. Будут затронуты существующие и потенциальные проекты, реализация которых предусмотрена в будущем", - отметил замминистра.

В настоящее время обе страны тесно сотрудничают в сфере энергетики, транспорта и логистики, продолжил Мамедов.

"Многие итальянские компании осуществляют деятельность в этой области в Азербайджане. Широкое сотрудничество также налажено в сфере сельского хозяйства, которому в Азербайджане уделяется большое внимание. И мы хотели бы, чтобы сотрудничество с нашими итальянскими партнёрами было расширенно", - сказал Мамедов.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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