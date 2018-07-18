Азербайджан хочет сотрудничать с Италией в сфере "зеленых технологий"

18 июля 2018 17:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан приглашает итальянские компании, действующие в сфере "зеленых технологий", к реализации проектов в стране.

Об этом в среду сказал журналистам заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов.

По мнению замминистра, в настоящее время одним из приоритетных направлений сотрудничества может стать сфера альтернативной и возобновляемой энергетики.

"Как известно, Азербайджан обладает большим потенциалом в этой области. В стране реализуется ряд проектов. В данной сфере Италия также специализируется. В этой стране есть специализированные компании, осуществляющие деятельность в сфере "зеленных технологий", и мы хотели бы, чтобы они принимали участие в проектах, реализуемых в Азербайджане", - сказал Мамедов.

Мамедов добавил, что инвестиции Италии в экономику Азербайджана превышают 500 миллионов долларов.

По словам Мамедова, объем инвестиций азербайджанских компаний в экономику Италии превышает 140 миллионов долларов.

"Италия является важным экономическим и торговым партнёром Азербайджана. Примерно 20 процентов нашего товарооборота с зарубежными странами приходится на долю Италии. В 2017 году торговый оборот был примерно 4,7 миллиарда долларов. Вы знаете, что помимо торговых отношений мы также ведём работы по диверсификации структуры торговли. Для этого мы регулярно организуем встречи с деловыми людьми. Кроме этого между двумя странами есть широкие инвестиционные связи. Итальянские компании сегодня присутствуют во многих секторах, среди которых можно отметить сферы промышленности, услуг, сельского хозяйства и другие", - сказал Мамедов.

(Автор: Гусейн Велиев Редактор: Ирина Парфёнова)

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