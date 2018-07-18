Азербайджан хочет сотрудничать с Италией в сфере "зеленых технологий"

БАКУ /Trend/ - Азербайджан приглашает итальянские компании, действующие в сфере "зеленых технологий", к реализации проектов в стране.

Об этом в среду сказал журналистам заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов.

По мнению замминистра, в настоящее время одним из приоритетных направлений сотрудничества может стать сфера альтернативной и возобновляемой энергетики.

"Как известно, Азербайджан обладает большим потенциалом в этой области. В стране реализуется ряд проектов. В данной сфере Италия также специализируется. В этой стране есть специализированные компании, осуществляющие деятельность в сфере "зеленных технологий", и мы хотели бы, чтобы они принимали участие в проектах, реализуемых в Азербайджане", - сказал Мамедов.