Итоги визита Президента Ильхама Алиева во Францию - очередная внешнеэкономическая победа Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Заключённые в рамках визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию многочисленные контракты являются очередной победой внешнеэкономической политики руководства страны.

Об этом в субботу сказал Trend член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, депутат Руфат Гулиев.

Депутат напомнил, что во Франции одно из сильнейших в Европе армянских лобби, и на фоне этого заключение между Азербайджаном и французскими компаниями контрактов на сумму более двух миллиардов долларов является безусловным успехом.

«Франция входит в тройку ведущих стран Европы по экономической мощи. Французские компании обычно одни из самих развитых в своих сферах и в Европе, и в мире в целом. Подобные контракты позволят двум странам ещё лучше и глубже узнать друг друга. С другой стороны, они также станут своеобразным примером и для других стран Европы, которые будут стремиться к ещё более глубокому и тесному сотрудничеству с Баку», – считает Гулиев.

Страны Европы, по словам депутата, относятся к Азербайджану с большим доверием как к наиболее стабильному государству постсоветского пространства.

«Азербайджан всегда выполняет задачи, поставленные перед собой на международной арене. Баку не раз доказывал это, особенно после реализации своих гигантских транспортно-логистических и энергетических проектов. Мир всё больше и больше убеждается в том, что Азербайджан – постоянный и надёжный партнёр», – сказал депутат.

В результате, как подчеркнул Гулиев, возрастает вес Азербайджана на международной арене.

«Как видим, последние встречи Президента Ильхама Алиева направлены на наращивание внешнеэкономического потенциала Азербайджана. А политика является концентрированным выражением экономики. Через подобные экономические успехи мы будем достигать ещё большей политической мощи», – сказал депутат.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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