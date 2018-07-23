Первый победитель промоакции Carlsberg Azerbaijan получил ключи от новой квартиры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В торгово-развлекательном центре Park Bulvar состоялась первая церемония награждения в рамках промокампании «Пей Xırdalan, Выиграй Квартиру в Хырдалане», организованной Carlsberg Azerbaijan, сообщает компания в понедельник.

В ходе церемонии директор по маркетингу Carlsberg Azerbaijan Яна Сливка вручила ключ от квартиры новому владельцу Рашаду Гулиеву, подчеркнув, что еще две квартиры в рамках акции ждут своих победителей.

Рашад Гулиев, проживающий в Масаллинском районе, был специально приглашен в Баку для участия в церемонии награждения и последующего переоформления квартиры: «Я очень рад, что мое любимое пиво Xırdalan подарило мне возможность обрести квартиру в Хырдалане. Несмотря на то, что я зарегистрировал всего восемь кодов, тогда как мои друзья и знакомые зарегистрировали значительно больше, я верил в победу и оказался прав. Спасибо большое за приз, теперь у меня есть собственная квартира в Хырдалане!»

Яна Сливка, Директор по маркетингу Carlsberg Azerbaijan: «При разработке акции мы хотели не только привлечь дополнительное внимание к флагманскому бренду Xırdalan, но и, самое главное, сделать что-то действительно значимое для наших потребителей. Осознавая то, что одним из ключевых показателей благосостояния является именно наличие собственной недвижимости, решили остановиться именно на квартирах в качестве основного приза. И вот сегодня, вручая ключи от квартиры счастливому победителю, мы видим первые плоды нашей работы. Впереди еще две квартиры, которые ждут своих владельцев, нужно не упустить шанс, ведь каждый код под крышкой может стать выигрышным».

Так, в рамках промокампании «Пей Xırdalan, Выиграй Квартиру в Хырдалане», стартовавшей первого апреля, разыгрываются три отремонтированные квартиры в жилом комплексе Kristal Absheron в городе Xırdalan. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше совершеннолетним потребителям необходимо купить пиво Xırdalan, найти под крышкой код и зарегистрировать его на промо сайте www.xirdalanpromo.az.

Следующий, второй розыгрыш квартиры состоится первого августа 2018 года.

В акции участвует продукция со знаком лотереи: «Пей Хырдалан – Выиграй квартиру в Хырдалане» (Xırdalan iç – Xırdalanda ev qazan!) в следующих форматах упаковки: “Xırdalan” стеклянная бутылка 0,5 л , “Xırdalan” железная банка 0,45 л , “Xırdalan” ПЭТ 2,0 л, “Xırdalan” ПЭТ 1,5 л, “Xırdalan Draft” стеклянная бутылка 0,44 л , “Xırdalan Export” стеклянная бутылка 0,44 л.

Более подробную информацию о правилах акции можно получить на этикетке продукции и на сайте www.xirdalanpromo.az, а также позвонив по номеру горячей линии (012) 404 31 33.

Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan располагается в городе Хырдалан, в 10 километрах от столицы Азербайджана. Производственная мощность завода — восемь миллионов декалитров в год, в компании работает порядка 220 человек и около 400 опосредовано (дистрибьюторы, агентства, подрядчики). Ежегодные отчисления Carlsberg Azerbaijan в госбюджет составляют порядка 15 миллионов манатов, компания имеет статус налогового партнера министерства по налогам. Общая сумма инвестиций компании в развитие завода составляет около 50 миллионов манатов. В портфеле компании такие популярные бренды как Xirdalan, Tuborg, Балтика 7, Балтика 0, Балтика 9, Балтика КУЛЕР, Efsane, Жигулевское Фирменное, Carlsberg, Holsten, Kronenbourg Blanc, Seth and Riley's Garage.

Carlsberg Group основана в 1847 году и на данный момент является одним из крупнейших в мире производителей пива. Штаб-квартира компании расположена в Копенгагене, столице Дании. Carlsberg Group обладает заводами в десятках стран трех крупных регионов мира - Западной Европы, Восточной Европы и Азии и ее продукция представлена в 150 странах. Портфель компании насчитывает более 140 марок пива. Общее количество сотрудников Группы более 42000.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.