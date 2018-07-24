Правительство выкупит земли в Баку для строительства новой дороги

24 июля 2018 19:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана выкупит земли в Баку, которые подпадают под проект строительства автомобильной дороги, соединяющей проспект Зии Буниятова с дорогой Балаханы-Бинагади.

Решение принято Кабинетом министров страны. Согласно постановлению, выкупом земельных участков займется Государственное агентство автомобильных дорог.

Агентство в рамках специальной комиссии оценит приобретаемые земельные участки, в том числе вместе с имуществом

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование покупки земельных участков, подпадающих под строительство новой дороги.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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