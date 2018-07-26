В Азербайджане необходимо ввести госрегулирование рынка ломбардов - эксперты

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо ввести государственное регулирование рынка ломбардов, считают эксперты.

В настоящее время в стране нет отдельного закона, который регулировал бы деятельность ломбардов. Частично их работу регулируют другие законы и положения, в том числе отдельные статьи Налогового и Гражданского кодексов.

Как сообщил Trend председатель Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев, сегодня ломбарды не могут серьезно конкурировать с банками. Тем не менее, по его мнению, деятельность любой организации, которая выдает кредиты, должна регулироваться.

На ломбарды не распространяются правила Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана, поэтому им в определенной степени проще работать, считает советник председателя правления NIKOIL Bank, финансовый эксперт Джалал Нагиев.

В беседе с Trend он отметил, что тем не менее такая "бессистемность" деятельности ломбардов создает сложности для них и их клиентов.

"Банки и ломбарды конкурентами назвать нельзя. Конечно, у некоторых банков есть так называемые "ломбардные кредиты", которые выдаются под залог золота, но в остальном их деятельность почти не соприкасается с работой ломбардов", - сказал он.

В то же время, добавил Нагиев, процентные ставки по кредитам в ломбардах выше, чем в банках. Однако получить кредит в ломбарде проще и быстрее. Это, в свою очередь, может создавать определенные риски для клиентов ломбардов.

Ранее в Палате надзора над финансовыми рынками сказали Trend, что в Азербайджане будут модернизированы правовые рамки, регулирующие деятельность ломбардов.

Один из источников на финансовом рынке сообщил Trend, что Палата проводила опросы среди банков с целью выяснить, какой банк в настоящее время выдает так называемые "ломбардные кредиты" под залог ювелирных изделий. По словам собеседника агентства, финансовый регулятор сегодня изучает общую ситуацию на рынке ломбардов и впоследствии планирует ввести государственное регулирование этого рынка.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli

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