Банковский сектор Азербайджана переходит на активное кредитование МСП - эксперт

БАКУ /Trend/ - Малые и средние предприятия (МСП) в Азербайджане стали чаще обращаться за кредитами на фоне повышения их активности в экономике, сказал в пятницу Trend советник председателя правления NIKOIL Bank, финансовый эксперт Джалал Нагиев.

"Последние четыре месяца банковское кредитование в стране растет. При этом происходит это не только за счет крупных предприятий, но и благодаря участию МСП. Это показатель восстановления экономики - растет кредитование и вместе с ним внешнеэкономические операции и внутреннее производство", - сказал Нагиев.

За год [с июня 2017 по июнь 2018 года] в Азербайджане только малых предприятий открылось 10 366, а с начала года - 4 629. Доля малых предприятий, в общем объеме действующих в стране предприятий, достигло 81,6 процента. Развитие МСП сегодня является одним из приоритетов правительства. С этой целью также было создано специализированное агентство, а министерство по налогам планирует внедрить для этой категории предпринимателей налоговые льготы.

По словам эксперта, кроме оживления кредитования меняется и сам кредитный портфель банков, который в последнее время стал смещаться от займов на проведение торговых операций в направлении кредитов на производство, особенно в сфере сельского хозяйства.

"Дают о себе знать меры правительства по импортозамещению. Внутреннее производство в стране развивается, а это требует инвестиций. Сегодня также стали активно брать кредиты предприниматели, действующие в сфере услуг, в основном рестораны, кафе и отели. Это, несмотря на то, что сейчас туристический сезон. Думаю, что после завершения туристического сезона спрос на кредиты с их стороны будет еще выше", - сказал эксперт.

По итогам мая 2018 года [по данным Центрального банка] кредитование сферы торговли и услуг выросло на 5,9 процента по сравнению с показателем на начало года, до почти 2,2 миллиарда манатов, сфера сельского хозяйства и переработки - почти на 2,2 процента, до 438,5 миллиона манатов. Кредитование сферы производства и промышленности выросло на 73 процента, до 1,07 миллиарда манатов.

Как отметил собеседник агентства, значительно активизировалось кредитование строительного сектора, что в том числе связано с социальными жилищными проектами и реставрацией старых домов. Кредитование строительного сектора с начала года выросло в 3,2 раза, достигнув 1,76 миллиарда манатов.

Согласно данным Центрального банка Азербайджана, в целом на начало июня 2018 года кредитные организации Азербайджана увеличили кредитование на 1,6 процента по сравнению с показателем на начало года, до 11 945,5 миллиона манатов.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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