В Казахстане завершилось объединение двух банков

30 июля 2018 20:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершено присоединение АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный банк Казахстана», говорится в сообщении объединенного Halyk Bank.

Как отмечается в сообщении объединенного банка, 28 июля был подписан передаточный акт по состоянию за 27 июля 2018 года.

«Все мероприятия по переходу Народного банка и Казкоммерцбанка на единую технологическую платформу завершены в полном соответствии с графиком. Наступает новый этап в истории Народного банка и всего финансового сектора Казахстана», - сказала председатель правления АО «Народный банк Казахстана» Умут Шаяхметова, слова которой приводятся в сообщении.

Согласно решению акционеров было размещено 758 687 723 простые акци Народного банка среди акционеров Казкоммерцбанка (за исключением Народного банка) в обмен на простые акции Казкоммерцбанка. Таким образом, процесс передачи Казкоммерцбанком всего имущества, всех прав и обязательств Народному банку завершен.

Кроме того, Народный банк и Казкоммерцбанк завершили все необходимые технологические работы, в результате которых клиенты Казкоммерцбанка и Народного банка теперь могут обслуживаться во всех филиалах и отделениях Народного банка.

Дочерние организации Казкоммерцбанка становятся дочерними организациями Народного банка.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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