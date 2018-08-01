В Узбекистане появится агентство по развитию государственно-частного партнёрства

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане будет создано агентство по развитию государственно-частного партнерства (ГЧП), которое войдет в структуру Министерства экономики, передаёт "Подробно.uz" со ссылкой на проект постановления президента.

Причинами появления новой структуры стало огромное количество проблем, которые мешают развитию сферы государственно-частного партнёрства.

Так, например, сегодня в стране образовалась государственная монополия на предоставление услуг в социальной сфере, градостроительстве, что приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, некачественному предоставлению услуг физическим и юридическим лицам.

Кроме того, отсутствует правовая база, определяющая основы развития ГЧП в Узбекистане, четко разграничивающая основные задачи и функции партнеров в данной сфере, неэффективно реализуются инвестиционные проекты в связи с отсутствием участия частных партнеров.

При этом в республике отмечается недостаточное количество специалистов, имеющих опыт и знания в подготовке проектов ГЧП, в результате чего затягивается начало их реализации.

Также отсутствует специальный орган, обеспечивающий взаимодействие между государством и бизнесом в реализации проектов государственно-частного партнерства, осуществление их системного мониторинга, нет оценки эффективности проектов ГЧП с учетом специфики национальной экономики, выявления возможных рисков, методов и форм управления ими.

Планируется, что решением всех этих задач займется агентство по развитию ГЧП.

Документ предусматривает, что к концу сентября в стране появится единый информационный портал ГЧП, обеспечивающий:

– доступ к развернутой информации на государственном, русском и других иностранных языках о проводимых конкурсах, реализуемых проектах, оказываемых услугах;

– предоставление в интерактивной форме инвесторам, включая иностранных, услуг агентства, в том числе по получению форм заявлений, бланков и иных необходимых документов;

– возможность ознакомления с базой реализуемых проектов, а также с результатами конкурса по проектам государственно-частного партнерства;

– возможность прямого обращения потенциальных инвесторов и участников государственно-частного партнерства по интересующим их вопросам в агентство.

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