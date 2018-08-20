Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 250 млн манатов

20 августа 2018 17:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 24 августа состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на 250 миллионов манатов, сообщает в понедельник БФБ.

На аукцион будут выставлены 2,5 миллиона ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот - 19 сентября 2018 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.

Официальный курс на 20 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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