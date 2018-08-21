ВБ о ежегодном ущербе экономике Узбекистана от землетрясений

21 августа 2018 14:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Землетрясения ежегодно наносят экономике Узбекистана ущерб в размере до двух миллиардов долларов.

Об этом, как передают узбекистанские СМИ, стало известно в ходе пятидневного семинара по вопросам сохранения культурного наследия и устойчивого туризма в Узбекистане, который провели в Бухаре Государственный комитет по развитию туризма и Всемирный банк.

При этом стихийные бедствия, включая наводнения и сели, разрушают не только экономику, но и культурное наследие страны.

Сейчас в республике насчитывается более 20 исторических городов, из которых 4 входят в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и более 7 600 объектов культурного наследия.

Семинар был проведен для содействия правительству во внедрении концепции управления рисками стихийных бедствий в систему охраны этих памятников культуры.

В семинаре участвовали представители министерств культуры, строительства, чрезвычайных ситуаций, Академии наук, местных администраций, Торгово-промышленной палаты, фонда «Хунарманд».

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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