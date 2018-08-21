Европейский гигант по аренде автомобилей разворачивает деятельность в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Европейская мультинациональная компания по аренде автомобилей Sixt начинает деятельность в Узбекистане, передают узбекистанские СМИ со ссылкой на Ассоциацию частных туристических организаций.

Согласно информации, недавно в Ташкенте прошла официальная презентация дочерней компании – Sixt Uzbekistan.

«Sixt предоставляет в аренду автомобили в более чем 110 странах мира. Теперь жители и гости Узбекистана смогут воспользоваться такой услугой. Преимуществом компании является то, что клиенты смогут арендовать машину с водителем или без, по доступным ценам, на поездки по всему Узбекистану», – отметили в ассоциации.

Sixt – европейская компания, оказывающая услуги проката автомобилей с широкой международной сетью представительств. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене (Германия). Компания представлена более 4 500 пунктами проката в 105 странах мира. Парк автомобилей компании составляет более 220 тысяч транспортных средств.

В настоящее время Sixt оказывает широкий спектр услуг, связанных с автотранспортом. Среди оказываемых услуг прокат и аренда автомобилей (в том числе долгосрочная, на выходные и т.д.), аренда автомобилей с водителем (включая трансферы в аэропорты и на железнодорожные вокзалы, предоставление автомобилей для мероприятий), лизинг автомобилей и пр.

Sixt имеет партнерские отношения с более чем 50 мировыми авиакомпаниями во всем мире, принимает участие в их программах лояльности, а также является партнёром большого количества гостиничных сетей, таких как Hyatt, Hilton и др., участвует в их программах.

Напомним, что в Узбекистане в соответствии с утверждёнными президентом в конце июля изменениями и дополнениями в Гражданский кодекс стало возможно арендовать автомобили сроком на 30 дней без нотариуса.

В соответствии с изменениями, юридические лица, оказывающие услуги по предоставлению в аренду легковых автомобилей и мототранспортных средств, могут заключать с физическими лицами договоры аренды в простой письменной форме на срок до тридцати дней.

Для оформления аренды, помимо паспорта, потребуется только водительское удостоверение международного образца. В результате граждане Узбекистана и иностранные туристы смогут брать в прокат автомобиль на срок до 30 дней без нотариального оформления и регистрации в органах внутренних дел.

Первые сервисы по кратковременной аренде автомобилей (каршеринг) планируется запустить в четырех туристических центрах Узбекистана – Бухаре, Ташкенте, Самарканде и Хорезме.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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